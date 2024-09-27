Спортсменки Подмосковья взяли две золотые медали на чемпионате и первенстве Азии

В столице Кыргызстана, Бишкеке, проходят чемпионат и первенство Азии по пауэрлифтингу в дисциплинах: жим и жим классический, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

В первенстве приняли участие более 400 спортсменов из стран Азии. В составе сборной России Московскую область и городской округ Мытищи представляли Елизавета Никитина и Ульяна Суслова. Девушки завоевали золотые медали в своих категориях. Попутно Ульяна Суслова установила мировой рекорд среди девушек до 18 лет в категории до 104 кг.

Чемпионат и первенство Азии по пауэрлифтингу проходят с 20 по 29 сентября. С 2022 года команда сборной России допущена к выступлениям на этих соревнованиях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.