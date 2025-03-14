Спортсменки Подмосковья взяли бронзу на межрегиональном турнире по волейболу

Межрегиональный турнир по волейболу прошел в Нижнем Новгороде с 10 по 12 марта среди девушек 2011–2012 годов рождения, сообщает пресс-служба администрации Раменского округа

Спортбаза «Лесной городок» встретила много команд: СШ «Раменское», детско-юношеская спортивная школа № 2 из Арзамаса, спортивная школа № 1 из Владимира, «Заречье» и спортивная школа «Чайка» из Нижнего Новгорода, «Молодость» из Старого Оскола, «Владимир-46» из Владимира, а также «Москва-98» из Москвы.

Две волейболистки спортивной школы «Раменское» были отмечены личными наградами. Ульяну Шашкину наградили призом «За волю к победе», а Дарья Уродовских стала обладательницей двух «титулов» турнира: «Самый полезный игрок команды» и «Лучший нападающий турнира».

Блестящая победа раменских спортсменок не была бы возможна без поддержки тренера — Елены Семеновой. Начало весны с красивых и уверенных побед — залог успешного продолжения сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.