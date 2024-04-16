Спортсменки Подмосковья стали победителями Первенства России по вольной борьбе

Представительницы Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль Первенства России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Победительницей Первенства страны в весовой категории до 68 кг стала Алина Шевченко. Еще одну золотую награду для подмосковной сборной выиграла Маргарита Салназарян. Ей не нашлось равных в весе до 65 кг.

​В шаге от «золота» завершила свое выступление Екатерина Карпушкина. Она уступила в финальной схватке в весовой категории до 53 кг и удостоилась второго места.

​На третью ступень пьедестала весовой категории до 65 кг поднялась Мария Ефимова.

Сборная Московской области заняла третье место итогового общекомандного зачета соревнований.

​Первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года прошло в Наро-Фоминске. Соревнования являлись отбором в национальную сборную для участия в Первенстве мира и Первенстве Европы.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.

«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.