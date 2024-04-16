Спортсменки Подмосковья стали победителями Первенства России по вольной борьбе
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Представительницы Подмосковья завоевали две золотые, одну серебряную и одну бронзовую медаль Первенства России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.
Победительницей Первенства страны в весовой категории до 68 кг стала Алина Шевченко. Еще одну золотую награду для подмосковной сборной выиграла Маргарита Салназарян. Ей не нашлось равных в весе до 65 кг.
В шаге от «золота» завершила свое выступление Екатерина Карпушкина. Она уступила в финальной схватке в весовой категории до 53 кг и удостоилась второго места.
На третью ступень пьедестала весовой категории до 65 кг поднялась Мария Ефимова.
Сборная Московской области заняла третье место итогового общекомандного зачета соревнований.
Первенство России по вольной борьбе среди юниорок до 21 года прошло в Наро-Фоминске. Соревнования являлись отбором в национальную сборную для участия в Первенстве мира и Первенстве Европы.
Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».
В ежегодном обращении к жителям Московской области губернатор Андрей Воробьев уделил особое внимание здоровому образу жизни и развитию спортивной инфраструктуры.
«В Подмосковье много знаменитых спортивных школ, сильная подготовка по самым разным видам спорта. Мы продолжим дальше ремонтировать наши стадионы, запрос есть везде, где стадион устарел и требует особого внимания — в Чехове, Ступине, Балашихе, Королеве. Ранее это было сделано в Домодедове. Везде есть огромный запрос на модернизацию спортивной инфраструктуры. Эту программу мы обязательно будем реализовывать дальше, плюс наполнять спортивный календарь», — сказал Андрей Воробьев.