Спортсменки Подмосковья поборются за выход в финал чемпионата мира по боксу

Представительницы Подмосковья в составе сборной России Юлия Чумгалакова и Елена Бабичева вышли в полуфинал чемпионата мира по боксу среди женщин в Сербии, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Юлия Чумгалакова из городского округа Домодедово в четверть финале соревнований в весовой категории до 48 килограммов единогласным решением судей одержала победу над Рабаб Чеддар из сборной Марокко. В полуфинале чемпионата мира россиянка встретится со спортсменкой из Узбекистана Фарзоной Фозиловой. Поединок состоится 14 марта в 16:00 (мск).

«Перед боем соперница отказалась пожать руки — это было некрасиво с ее стороны. Пришлось научить ее правилам хорошего тона. В итоге все закончилось хорошо: бой прошел по нашему сценарию. Две последние соперницы у меня были похожи: высокие с длинными руками. Марокканка, правда, была посильнее вьетнамки. С соперницей по полуфиналу (Фарзоной Фозиловой) мы стояли в парах. Хорошая спортсменка, будем к ней серьезно готовиться», — сказала Чумгалакова.

Также в полуфинал турнира в весе до 63 килограммов вышла Елена Бабичева из городского округа Королев. В ¼ стадии финала она нанесла поражение сопернице из Нидерландов Меган Де Клер. В поединке за выход в финал Елене Бабичевой будет противостоять представительница Казахстана Аида Абикеева. Бой пройдет 14 марта в 20:00 (мск).

«Соперница была знакомая: мы встречались с ней на чемпионате Европы среди юниоров и тоже в четвертьфинале. Из-за этого было тяжелее с ней работать: переживала, не стала ли я хуже, не стала ли она лучше. Мне трудно было подобрать к ней ключ передней рукой, задней не могла встретить. Чувствовала, что все равно выигрываю, но хотелось бы лучше отбоксировать. К сожалению, соперница получила травму в третьем раунде: сильно повернула корпус и, видимо, подвернула ногу. Возможно, сказалось то, что здесь скользкое покрытие ринга. Желаю ей здоровья и скорейшего выздоровления», — отметила Бабичева.

Чемпионат мира по боксу среди женщин проводится в сербском городе Ниш с 8 по 16 марта. В полуфинал турнира вышли семь россиянок. Спортсменки сборной России поборются за медали в 7 из 12 весовых категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.