сегодня в 13:30

Спортсменки Подмосковья победили на международном турнире по хоккею

В Алтайском крае завершился международный турнир по хоккею с шайбой среди девочек до 14 лет «Кубок Алтая». Воспитанницы отделения хоккея спортивной школы олимпийского резерва Альберта Демченко — Екатерина Пастушок, Вера Шаланина и Динара Фирулева — достойно представили Дмитровский округ, выступая в составе женского хоккейного клуба «Ледяная Армия» из Москвы, сообщает пресс-служба администрации округа.

Турнир собрал четыре сильные команды из Москвы, Иркутской области, Алтайского края и Казахстана.

Каждая команда провела по пять матчей, и «Ледяная Армия» продемонстрировала блестящую игру, одержав победу во всех встречах. На групповом этапе команда не оставила шансов соперницам, а в плей-офф уверенно разгромила оппонентов со счетом 17:0. В финальном матче, завершившемся со счетом 3:2, «Ледяная Армия» завоевала звание чемпионок турнира.

«Поздравляю наших юных спортсменок с заслуженной победой! Желаю им не останавливаться на достигнутом и продолжать радовать нас яркими выступлениями на льду», — отметил блестящее выступление хоккеисток глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Эта победа стала еще одним доказательством высокого уровня подготовки дмитровских спортсменок и их способности достойно представлять регион на международной арене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.