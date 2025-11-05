сегодня в 14:08

Спортсменки Лобни завоевали три золота на областных соревнованиях

Команды из Лобни успешно выступили на соревнованиях Московской области по фитнес-аэробике, которые прошли 1 ноября в Подольске. Мероприятие было посвящено Дню народного единства и собрало участников из десяти городов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Рязань и другие. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Под руководством тренера Ирины Беляевой лобненские спортсменки завоевали три первых места:

команда «Олимпик» — в дисциплине «Аэробика» (8-10 лет);

«Акварель» — в дисциплине «Аэробика 5 человек», (11-13 лет);

«Подружки» — в дисциплине «Степ-аэробика дуэт» (7-9 лет).

Команды «Чайка» и «Олимпик» стали вторыми в дисциплине «Степ-аэробика» (11-13 и 8-10 лет).

Бронзу в дисциплине «Степ-аэробика» (8-10 лет) завоевала команда «Астра».

Победительницей в соревнованиях «Фитнес — трофи» стала Мария Рябцева. Серебро завоевали Вера Прощина и Полина Афанасьева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.