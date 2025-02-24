Спортсменки Лобни победили на чемпионате и первенстве по фитнес-аэробике

Команды Лобни — «Чайка», «Акварель», «Олимпик», «Флейм» и «ВитаStar» выступали в различных возрастных категориях и дисциплинах и завоевали 4 комплекта золотых медалей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Команда «Чайка» в возрастной категории «Юноши и девушки 11-13 лет» завоевала золото сразу в двух дисциплинах: «Степ-аэробика» и «Аэробика». В этой же возрастной категории, но в дисциплине «Аэробика 5 человек» серебро завоевала команда «Акварель».

Команда «Олимпик» два раза поднималась на высшую ступень пьедестала в дисциплине «Аэробика» и «Степ-аэробика» в возрастной категории «Мальчики и девочки 8-10 лет».

Финалистами стали команды «ВитаStar» и «Флейм». Девочки впервые принимали участие в первенстве Московской области, выступали с новыми программами.

В этот же день проходил фестиваль Федерации фитнес — аэробики Московской области, где первое место в дисциплине «Степ-аэробика — дуэт» (7-9 лет) заняла лобненская команда «Подружки».

Спортсменки занимаются под руководством тренера Ирины Беляевой. Впереди их ждет следующий этап — контрольные старты Первенства ЦФО с 14 по 16 марта в Калуге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.