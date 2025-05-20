Спортсменки Люберец завоевали золотую медаль на баскетбольном турнире Saint Basket

Воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва «Спартак» городского округа Люберцы заняли первое место на турнире по баскетболу Saint Basket среди девочек 2016 года рождения. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Баскетбольный турнир прошел в Санкт-Петербурге. Городской округ Люберцы на соревнованиях представляли юные спортсменки СШОР «Спартак».

«По итогам турнира люберецкие баскетболистки одержали пять уверенных побед: «Спартак» — «Кировская СПБ» (46:2), «Спартак» — «Академия Кондрашина» (81:3), «Вологда» — «Спартак» (0:46), «Спартак» — «Тимирязевская-2» (65:0), «Тимирязевская-1» — «Спартак» (5:53). Поздравляем команду и тренеров Юлию Сергееву и Ангелину Нагаеву», — говорится в сообщении.

В комитете по физической культуре и спорту также уточнили, что лучшим игроком турнира признана Виктория Гусева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.