Спортсменки Люберец стали призерами региональных соревнований по легкой атлетике

сегодня в 12:08

В подмосковном Жуковском прошел традиционный фестиваль легкой атлетики памяти заслуженного тренера России Владимира Фомина, участие в котором приняли около 300 спортсменов из Воскресенска, Коломны, Раменского, Щелково, Подольска, Каширы, Клина, Луховиц, Электростали, Жуковского и Люберец. Об этом сообщается на официальном интернет-портале администрации округа.

Соревнования проводились в двух возрастных категориях в почти девяти дисциплинах. Городской округ Люберцы на фестивале представляли воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва. По итогам соревнований люберчанки завоевали две медали.

«В беге на 400 метров Анна Баркова показала лучший результат, а Алена Яшина стала третьей. Поздравляю спортсменок и их тренеров — Анну Анисимову и Николая Фонина — с высокими результатами и желаю новых побед!» — прокомментировал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Ранее люберецкие легкоатлеты завоевали семь медалей на первенстве Московской области.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.