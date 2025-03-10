Спортсменки Королева завоевали 5 медалей на чемпионате по парабадминтону

На прошлой неделе в спортивном комплексе «Сатурн» поселка Пролетарский прошли традиционные областные соревнования по парабадминтону среди лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата. Воспитанницы королевской спортивно-адаптивной школы «Наш мир» Елизавета Кожемяко и Наталья Исрофилова принимали участие в соревнованиях и показали отличные результаты, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Елизавета завоевала две золотых медали и одну серебряную, а Наталья одну золотую и одну бронзовую.

По итогам соревнований лучшие игроки будут включены в сборную команду Московской области и примут участие в первенстве и чемпионате России, которые пройдут в июне в Раменском районе. Наукоград традиционно является основным поставщиком спортсменов в областную сборную.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что бассейны пользуются популярностью во всех городах, поэтому в регионе будут строить и новые спортивные объекты.

«Нам очень важно, чтобы спорт, здоровый образ жизни становились доступнее, популярнее и в мегаполисах, и в малых населенных пунктах», — сказал Андрей Воробьев.