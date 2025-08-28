Спортсменки из Щелкова взяли бронзу на Чемпионате России по софтболу

В подмосковном Тучково завершился Чемпионат России по софтболу, в рамках которого команда «Московия» завоевала бронзовые медали, сообщили в пресс-службе горокруга Щелково.

В состав команды входят четыре представительницы городского округа Щёлково — Анна Волгина, Марта Пилявская, Алена Репина и Татьяна Михайловна Жучкова, выступающая также тренером щёлковской команды «Красные соколы».

Эти девушки продемонстрировали настоящий спортивный дух, проявив решительность, высокий уровень мастерства и непоколебимую волю к победе, благодаря чему смогли уверенно продвигаться вперёд, преодолевая трудности и успешно дойти до финала соревнований.

Чемпионат состоял из трёх туров, последний из которых прошёл с 14 по 25 августа. В финальном этапе приняли участие шесть сильнейших команд, представляющих Москву и Московскую область. Участники турнира боролись за звание лучших среди российских команд по этому виду спорта, демонстрируя высокую конкуренцию и интенсивную борьбу на протяжении всех матчей.

Мероприятие было организовано Федерацией бейсбола и софтбола России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.