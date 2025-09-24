сегодня в 15:16

Спортсменки из Пушкина взяли медали на соревнованиях по художественной гимнастике

21 сентября в Люберцах завершился яркий праздник художественной гимнастики — соревнования Московской области «Осенний триумф». На ковре за награды боролись около 350 талантливых спортсменок из различных городов региона, включая Люберцы, Фрязино, Химки, Черноголовку, Балашиху, Рязань и Рузу, сообщила пресс-служба администрации городского округа Пушкинский.

Не остались в стороне и воспитанницы спортивного клуба «Динамо-Ивантеевка» под руководством тренера И. М. Лятиной, которые продемонстрировали высочайший уровень подготовки, грацию и несгибаемый дух, добившись впечатляющих результатов:

Золото завоевала Андронова Мария (2017 г. р.), показав безупречное исполнение программы;

Серебряную медаль принесла команде Седова Елизавета (2017 г. р.), уступив лидеру лишь незначительное количество баллов;

Бронзовым призером стала Травицкая Анна (2013 г. р.), вписав свое имя в число лучших.

В упорной борьбе по программе кандидатов в мастера спорта (КМС) отличились:

Ворст София (2012 г. р.) заняла почетное четвертое место;

Крецу Алиса (2012 г. р.) вошла в шестерку сильнейших.

Особо стоит отметить Бугаеву Элину (2013 г. р.), которая вошла в десятку лучших гимнасток своего возраста, продемонстрировав отличную технику и артистизм.

Не остались без внимания и те, кто показал настоящий бойцовский характер. Специальные призы «За волю к победе» были вручены:

Дерень Марии (2016 г. р.);

Соболевой Ксении (2014 г. р.);

Бойко Анастасии (2012 г. р.).

Эти юные спортсменки своим упорством и стремлением к совершенству вдохновили всех присутствующих, доказав, что в спорте важна не только победа, но и сила духа. «Осенний триумф» стал для воспитанниц «Динамо-Ивантеевка» очередным шагом на пути к большим спортивным достижениям.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.