Спортсменки из Подмосковья взяли четыре медали на первенстве в Пензе

Спортсменки из Московской области завоевали две золотые и две бронзовые медали на первенстве России по прыжкам в воду среди юношей и девушек 12–13 лет, которое прошло с 9 по 14 июня в Пензе, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Базылева из СШОР по водным видам спорта в Рузе стала победительницей в дисциплине «вышка-выбор» с высот 5, 7,5 и 10 метров. Она опередила соперниц из Воронежской и Пензенской областей.

Еще одно золото Базылева завоевала в синхронных прыжках с вышки вместе с Марией Москвиной из СШОР по водным видам спорта в Электростали. За пять прыжков дуэт набрал 229,02 балла.

Бронзовые медали подмосковные спортсменки выиграли в синхронных прыжках с трехметрового трамплина. Победу в этой дисциплине одержали представительницы Пензенской области, серебро завоевал дуэт из Санкт-Петербурга.

Еще одну бронзу команде принесли Алексей Сидоров и Федор Сальников из Электростали. Они стали третьими в синхронных прыжках с вышки с высот 5, 7,5 и 10 метров.

В соревнованиях приняли участие 205 спортсменов из 16 регионов страны. Турнир является одним из ключевых стартов сезона для юных прыгунов и проводится в рамках федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.