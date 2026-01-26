Спортсменки из Подмосковья выиграли золото и серебро на соревнованиях по санному спорту

Виктория Демченко и Олеся Михайленко из Московской области завоевали золото в двухместных санях и серебро в одноместных заездах на всероссийских соревнованиях «Кубок Кубков» по санному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Виктория Демченко и Олеся Михайленко, представляющие областной Центр олимпийских видов спорта и СШОР Альберта Демченко из Дмитрова, стали победителями в женских стартах на двухместных санях. Второе и третье места заняли спортсменки из Москвы.

В заездах на одноместных санях среди женщин Виктория Демченко завоевала серебряную медаль. Победу одержала спортсменка из Пермского края, третьей стала представительница Красноярского края.

Всероссийские соревнования «Кубок Кубков» по санному спорту прошли в Сочи с 21 по 26 января 2026 года в рамках государственной программы «Спорт России». Участие приняли представители семи регионов страны, которые разыграли девять комплектов наград в классической дисциплине, спринте и эстафете.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.