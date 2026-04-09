Спортсменки из Мытищ выиграли чемпионат России по пауэрлифтингу

Женская сборная Московской области с участием спортсменок из Мытищ стала победителем чемпионата России по пауэрлифтингу, который завершился 6 апреля в Москве. Атлетки завоевали золото, серебро и бронзу в отдельных дисциплинах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Чемпионат России по пауэрлифтингу собрал в Москве сильнейших атлетов из 25 регионов страны. В составе женской сборной Московской области выступили спортсменки мытищинской спортивной школы «ЦДЮС».

В командном зачете по классическому жиму подмосковные спортсменки набрали 37 очков и заняли первое место. Команды Калужской области и Татарстана набрали 35 и 26 очков соответственно.

В дисциплине «жим классический» Ульяна Суслова стала чемпионкой России в весовой категории до 63 кг, подняв 112,5 кг. Елизавета Никитина завоевала бронзу в категории до 57 кг.

В дисциплине «жим» Ульяна Суслова стала серебряным призером, а Ксения Петрякова получила бронзу в весовой категории до 69 кг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.