Спортсменки из Лобни завоевали четыре золота на соревнованиях по эстетической гимнастике

Команды Центра эстетической гимнастики городского округа Лобня приняли участие в традиционном турнире «Алые паруса» в Санкт- Петербурге. Благодаря выступлению девочек, в копилку Центра добавилось еще 4 золотые медали. Победу привезли команды «Аника» (6-8 лет), «Элис» (8-10 лет), «Адель» (10-12 лет) и «Сириус» (12-14 лет), сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Все девочки занимаются в Центре эстетической гимнастики под руководством заслуженных мастеров спорта, чемпионок мира и Европы Яны Сочуговой и Валерии Урюпиной.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта. Здесь работают как бюджетные, так и коммерческие секции по различным видам спорта. Гимнастика — одно из самых популярных направлений среди жителей города. Также в Лобне строится новый физкультурно-оздоровительный центр с бассейном. Завершить строительство планируется в конце 2025 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.