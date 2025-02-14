Спортсменки из Ленинского завоевали золото на первенстве ЦФО по фигурному катанию

Воспитанницы школы фигурного катания Bulycheva Team из Ленинского округа Анелия Файзуллина и Мирослава Лезина одержали победу в первенстве Центрального федерального округа по фигурному катанию в произвольной программе, выступая в составе сборной команды Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Спорт играет важную роль в жизни наших воспитанников. Они регулярно демонстрируют выдающиеся результаты, занимая призовые места на соревнованиях в Московской области и всероссийских турнирах, а также принимая участие в Гран-при. Кроме того, они трижды становились чемпионами первенства Центрального федерального округа, всегда достойно представляя наш округ. В нашей школе работает высококвалифицированный тренерский состав, обладающий многолетним опытом работы с детьми», — сказала директор школы по фигурному катанию Елена Пищулина.

Анелия, суммировав баллы за короткую и произвольную программы, а также элементы, заработала 207,53 балла в своей возрастной категории среди девочек. Мирослава Лезина, в свою очередь, набрала 245,8, выступая в старшей группе среди девочек. В соревнованиях приняли участие около 50 фигуристов со всех регионов страны.

Данное первенство Центрального федерального округа послужило отборочным этапом на Всероссийские соревнования среди мальчиков и девочек младшего возраста по фигурному катанию — «Мемориал С. А. Жука», который будет проходить с 20 по 24 февраля в Республике Марий Эл.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.