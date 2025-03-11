Спортсменки из Красноармейска победили в соревнованиях по футзалу Подмосковья

На базе спорткомплекса «Подмосковье» в Щелкове 7 и 8 марта состоялись финальные соревнования по футзалу среди команд общеобразовательных организаций Московской области в рамках общероссийского проекта «Мини-футбол — в школу», сообщает пресс-служба администрации округа Пушкинский.

Всего в соревнованиях принимают участие 64 команды девочек и мальчиков, это более 800 участников.

В первый игровой день, 7 марта, определялись победители и призеры Московской области среди юношей в четырех возрастных группах.

8 марта на игровое поле вышли девушки. Учащиеся «Центра образования № 1» из Красноармейска участвовали в двух возрастных категориях. По итогам турнира, футболистки 2009–2010 гг. р. заняли 2 место, а девочки 2011–2012 гг. р. стали чемпионами.

Турнир проходил под эгидой РФС и Федерации Футбола Московской области. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, грамотами и медалями.

«Девчонки, вы большие молодцы! Поздравляем!» — поддержали участниц из Красноармейска в социальных сетях болельщики.

Победители этапа будут представлять регион на Всероссийском финале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.