Спортсменки из Королева стали победительницами конкурса по синхронному плаванию

Команда спортивной школы олимпийского резерва «Королев» под руководством тренеров Виктории Макаровой и Анны Моложиной выиграла конкурс на поездку в МДЦ «Артек» на 9-ю смену 2024-го года, всего на два балла обогнав синхронисток из Свердловской области, передает пресс-служба администрации городского округа Королев.

Традиционно проводимый конкурс федерацией синхронного плавания Республики Крым в номинации «Трофи», на этот раз проходил в два этапа.

Первый этап прошел на Всероссийских соревнованиях «Южные звезды» в г. Кисловодск 25–30 октября 2023 года, где королевские спортсменки не дотянули до лидерства, но на втором этапе они лидировали во всех трех дисциплинах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.