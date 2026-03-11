Спортсменки из Электростали выиграли турнир в Орле

Легкоатлетки из Электростали завоевали золото, серебро и бронзу на межрегиональном турнире «Первый салют Победы», который завершился 10 марта в Орле. В соревнованиях участвовали около 800 спортсменов из 12 регионов России. Об успехах команды сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Традиционные межрегиональные соревнования по легкой атлетике среди юношей и девушек 12, 14 и 16 лет собрали в Орле около 800 участников. Электросталь представили воспитанницы комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Электросталь» — Юлия Тихонова, Милана Харитонова, Алиса Сметанина и Дарья Шевченко.

Главным достижением команды стала победа в эстафете 4х200 метров среди девочек до 12 лет 2015–2016 годов рождения. Спортсменки показали лучшую скорость и слаженность и заняли первое место.

В индивидуальных дисциплинах Юлия Тихонова выиграла забег на 60 метров, Милана Харитонова стала третьей на этой же дистанции и заняла второе место в прыжках в длину. Дарья Шевченко финишировала седьмой на дистанции 600 метров среди 30 участниц, уступив более старшим соперницам. Алиса Сметанина вошла в число 15 лучших в беге на 60 метров среди более чем 80 спортсменок.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.