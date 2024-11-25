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Спортсменки из Чехова приняли участие во всероссийских соревнованиях

Команда спортсменок отделения художественной гимнастики спортивной школы «Витязь» имени В. И. Васильева» городского округа Чехов приняла участие во всероссийских соревнованиях «Надежды России», которые прошли во Дворце спорта гимнастики «Татьяна — Арена» в Ульяновске, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Антонова Мария, в групповом упражнении, многоборье, по программе КМС, в составе сборной команды Московской области, заняла 10 место среди субъектов РФ (из участвующих 56 команд). Тренеры сборной Московской области — Т. П. Головина, М. П. Головина, А. И. Бутыльченко.

Также чеховские гимнастки Климанцева Ксения, Рудакова Кира, Борш Эвелина, Финикова Полина, в составе команды ОФСОО «Олимп», приняли участие в соревнованиях среди физкультурно-спортивных обществ (ФСО). Тренеры — Куликова О.В. и Клементьева Ю.В.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.