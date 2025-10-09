сегодня в 20:55

Спортсменки из Богородского победили в Первенстве России по тяжелой атлетике среди юниоров

Студентки второго курса Ногинского филиала университета просвещения Кузьминова Варвара и Врагова Софья стали Чемпионами России по тяжелой атлетике. Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа.

С 4 по 12 октября в Иркутске проходит Первенство России по тяжелой атлетике среди юниоров и юниорок 15-18 лет. Соревнования проходят в спортивном комплексе «Байкал-Арена».

В турнире участвуют более 500 сильнейших спортсменов из 54 регионов страны. Спортсмены состязаются в рывке, толчке и двоеборье. Итоги подводят в личном и командном зачетах.

Помимо этого, воспитанница Спортивной школы олимпийского резерва Моисеева Вероника завоевала 3 бронзовые медали в весовой категории до 71 кг.

Девушки из Богородского округа в очередной раз доказали, что на данный момент в своих весовых категориях им нет равных.

Впереди у них юниорское Первенство Европы, которое пройдет с 28 октября по 4 ноября в Дурресе (Албания).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.