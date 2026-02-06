Спортсменки из Богородского округа завоевали медали на Кубке России в Люберцах

Спортсменки из Богородского округа успешно выступили на Кубке России по тяжелой атлетике, который проходит в Люберцах с 3 по 6 февраля, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Кубок России по тяжелой атлетике среди мужчин и женщин проходит в Люберцах с 3 по 6 февраля. В соревнованиях участвуют более 200 спортсменов со всей страны, включая чемпионов, рекордсменов и молодых атлетов.

В третий день турнира, 5 февраля, представительницы Богородского округа добились высоких результатов. Варвара Кузьминова заняла первое место в весовой категории до 76 кг. Софья Врагова завоевала серебряную медаль в категории до 87 кг после упорной борьбы.

Кубок России служит отборочным этапом на чемпионат Европы 2026 года и первым этапом отбора на Спартакиаду сильнейших, что придает дополнительную мотивацию участникам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.