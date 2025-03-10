Спортсменки Дмитрова завоевали семь золотых медалей на первенстве ЦФО России по боксу

В городе Елец Липецкой области завершилось первенство Центрального федерального округа России по боксу среди юниорок и девушек. Спортсменки Клуба бокса «Дмитров» в составе сборной Московской области показали блестящие результаты, завоевав 7 золотых и 1 бронзовую медаль, сообщает пресс-служба администрации округа.

В возрастной категории 17-18 лет высшую ступень пьедестала почета заняли Алена Артамонова, Мария Орил и Владислава Силина.

Среди спортсменок 19-22 лет золотые медали завоевали Софья Блажина, Алина Ветчинина, Карина Бабаназарова и Ангелина Ротань. Бронзовую награду в копилку сборной добавила Анастасия Машкова, также показавшая достойный уровень подготовки.

«Поздравляем наших спортсменок и их тренера Евгения Разживина с триумфом! Желаю нашим чемпионкам не останавливаться на достигнутом и продолжать покорять новые вершины!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.