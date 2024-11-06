Спортсменки Чехова взяли приз на первенстве по художественной гимнастике
Фото - © Администрация Чехов г.о.
Воспитанницы спортивной школы «Витязь» В. И. Васильева городского Чехов приняли участие в первенстве по художественной гимнастике. Более 250 спортсменок из соседних округов продемонстрировали гибкость, грацию и мастерство, сообщила пресс-служба администрации городского округа.
Состязание провели в двух категориях: групповое упражнение и индивидуальная программа.
По результатам первенства 2 место в групповом упражнении по программе 1-го юношеского разряда заняла команда «Аленушки» - Веста Кабирова, Мирослава Левичева, Стефания Муратова, Алиса Соловьева, Ксения Неделко.
В индивидуальной программе:
- 1 место по программе 2-го юношеского разряда - Ника Пономаренко;
- 1 место по программе 1-го юношеского разряда - Милана Чурилова;
- 3 место по программе 1-го юношеского разряда - Виктория Макарова.
Также Софию Строкову наградили за участие по программе 2-го юношеского разряда.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», - сказал он.