Спортсменки Балашихи завоевали медали на соревнованиях по художественной гимнастике

Воспитанницы СШОР «Метеор» Балашихи завоевали целую россыпь медалей на спортивных соревнованиях Московской области по художественной гимнастике «Грация» и турнире «Весенняя грация». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Особую значимость этим соревнованиям придало участие главного судьи — заслуженного тренера России, судьи международной категории Шаталиной Надежды Николаевны. Девушки получили ценный опыт выступления перед авторитетными судьями.

Победителями и призерами стали:

Индивидуальная программа:

Крашенинникова Виктория — 1 место (программа мастеров спорта)

Цветкова Алиса — 1 место (1 взрослый разряд)

Мягких Алиса — 2 место (3 разряд)

Зазеленская Мария — 5 место (3 разряд)

Групповые выступления:

Дуэты (программа мастер спорта):

Габдрахманова Алия / Степанова Анастасия — 1 место

Еренчина Арина / Логвинова Вера — 3 место

Трио (программа КМС):

Зазеленская Дарья, Кулагина Кристина, Болехан Виктория — 1 место

Групповые упражнения (3 разряд):

3 место у команды в составе: Жирук Арина, Зазеленская Мария, Шестопалова Екатерина, Логунова Вероника, Бакланова Луиза, Уланова Александра

Спортивные соревнования прошли на высоком уровне, ребята порадовали своих тренеров и родителей отличными результатами.

Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.