Спортсменки Балашихи завоевали медали на соревнованиях по художественной гимнастике
Фото - © соц.сети депутата Совета депутатов Балашихи Евгения Николаева
Воспитанницы СШОР «Метеор» Балашихи завоевали целую россыпь медалей на спортивных соревнованиях Московской области по художественной гимнастике «Грация» и турнире «Весенняя грация». Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Особую значимость этим соревнованиям придало участие главного судьи — заслуженного тренера России, судьи международной категории Шаталиной Надежды Николаевны. Девушки получили ценный опыт выступления перед авторитетными судьями.
Победителями и призерами стали:
Индивидуальная программа:
- Крашенинникова Виктория — 1 место (программа мастеров спорта)
- Цветкова Алиса — 1 место (1 взрослый разряд)
- Мягких Алиса — 2 место (3 разряд)
- Зазеленская Мария — 5 место (3 разряд)
Групповые выступления:
Дуэты (программа мастер спорта):
- Габдрахманова Алия / Степанова Анастасия — 1 место
- Еренчина Арина / Логвинова Вера — 3 место
Трио (программа КМС):
- Зазеленская Дарья, Кулагина Кристина, Болехан Виктория — 1 место
Групповые упражнения (3 разряд):
- 3 место у команды в составе: Жирук Арина, Зазеленская Мария, Шестопалова Екатерина, Логунова Вероника, Бакланова Луиза, Уланова Александра
Спортивные соревнования прошли на высоком уровне, ребята порадовали своих тренеров и родителей отличными результатами.
Спортивная школа олимпийского резерва «Метеор» основана в 2004 году. Здесь проводятся занятия по футболу, плаванию, художественной гимнастике, бейсболу, волейболу глухих, мини — футболу, настольному теннису, баскетболу, боксу, греко-римской борьбе, фитнесу, йоге и современным танцам. СШОР «Метеор» уже несколько лет входит в ТОП-5 лучших спортивных школ Московской области. Управлением по физической культуре, спорту и работе с молодежью администрации городского округа Балашиха поставлена задача развивать достигнутые успехи. Спортивная школа участвует сразу в нескольких партийных и губернаторских проектах. Среди них: «Детский спорт», «Активное долголетие», «Добрый час», «Открытый стадион», «Поддержка членов семей СВО».
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.
«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.