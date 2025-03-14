Спортсменке из Егорьевска вручили знак отличия «Спортивная доблесть»

В прошлом году воспитанница егорьевской спортивной школы по вольной борьбе имени Ю. С. Чернова Алина Шевченко стала победительницей первенства мира среди юниорок. Глава муниципального округа Егорьевск Дмитрий Викулов вручил девушке и ее тренеру Олегу Чернову Знаки отличия «Спортивная доблесть» II степени, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Я пришла в борьбу в 14 лет, это получилось случайно. Домой пришли гости, а там мальчик борьбой занимался. Я в это время просто качалась. Меня отдали на борьбу на 1 день, думали, что я больше туда не пойду, а мне понравилось, затянуло», — сказала Шевченко.

Сейчас Алина тренируется дважды в день. В этом году она хочет попробовать себя на взрослом уровне, а в дальнейшем — мечтает стать олимпийской чемпионкой.

Ранее стало известно, что воспитанницы спортшколы по вольной борьбе им. Ю. С. Чернова выступили на международном турнире среди юниорок до 21 года. Маргарита Салназарян взяла «золото» соревнований, «серебро» завоевала Лилиана Казьмина.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области важно уделять внимание спортивным мероприятиям для подростков, детей и взрослых.

«Подмосковье — регион спортивный. Большое количество семей, молодежи и старшего поколения проводят время на воздухе», — добавил глава области.