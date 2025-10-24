Спортсменка Солнечногорска взяла золото на Кубке России по стрельбе

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Поварово» городского округа Солнечногорск завершился Кубок России по стрельбе из полевого арбалета. В соревнованиях приняли участие более 40 спортсменов из семи регионов страны, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

По итогам состязаний две спортсменки из Солнечногорска показали высокие результаты: Кира Фетенко заняла первое место, Кристина Шишкина — второе.

«Проведение Кубка России у нас в округе — это не только возможность для наших спортсменов проявить себя, но и стимул для дальнейшего развития спортивной инфраструктуры и привлечения молодежи к занятиям спортом. Мы гордимся достижениями Киры и Кристины, которые достойно представили Солнечногорск. Желаем дальнейших успехов и новых ярких побед!» — подчеркнул первый заместитель главы городского округа Солнечногорск Кирилл Типографщик.

Спортсмены соревновались в двух дисциплинах: стрельба на дистанции 18 метров с 60 зачетными выстрелами и в упражнении из 120 зачетных выстрелов в категориях «мужчины» и «женщины». Результаты определялись по точности попадания в мишень с последующим суммированием баллов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.