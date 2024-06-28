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Спортсменка Подмосковья завоевала серебро на соревнованиях по маунтинбайку

Представительница Московской области стала серебряным призером на международных соревнованиях по велосипедному спорту, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница подмосковного училища олимпийского резерва № 1 Александра Ушакова финишировала второй в соревнованиях по маунтинбайку в дисциплине «кросс-кантри». Первое место заняла спортсменка из Челябинской области. Бронзовым призером стала представительница Москвы.

Эти соревнования являются первыми в серии стартов по велоспорту-маунтинбайку, которые пройдут на территории Челябинской области в 2024 году.

Международные соревнования по велосипедному спорту-маунтинбайк проходили с 21 по 24 июня 2024 года в г. Кыштым (Челябинская область). Турнир проводился в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.