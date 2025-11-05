Спортсменка Подмосковья завоевала бронзу международного турнира по фехтованию

сегодня в 19:08

Подмосковная спортсменка Милана Левчук стала бронзовым призером личных соревнований на этапе Кубка мира среди юниоров, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Воспитанница Училища олимпийского резерва № 1 (Краснознаменск) Милана Левчук тренируется в Центре фехтования Ильдара Мамедова. Спортсменка вышла в полуфинал этапа юниорского Кубка мира, где встретилась с представительницей Китая. Исход поединка решил всего один укол в пользу соперницы из КНР. Итоговый результат — бронзовая медаль.

Ранее Милана Левчук стала серебряным призером всероссийских соревнований по фехтованию на рапирах среди юниорок в Химках.

В соревнованиях приняли участие более 200 фехтовальщиков из Болгарии, Канады, Китая, Хорватии, Египта, Грузии, Германии, Гонконга, Венгрии, Казахстана, Иордании, Катара, России и других стран.

Международные соревнования по фехтованию среди юниоров проходили с 26 октября по 3 ноября в Стамбуле (Турция).

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.