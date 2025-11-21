Спортсменка Подмосковья завоевала бронзу чемпионата России по кикбоксингу

Спортсменка регионального центра спортивной подготовки по паралимпийским, сурдлимпийским и неолимпийским видам спорта Юлия Куценко завоевала «бронзу» чемпионата в весовой категории 65 кг в дисциплине «лоу-кик». В решающем поединке за медаль ей противостояла соперница из Омской области, однако не смогла ничего противопоставить подмосковной кикбоксерше. Поединок за первое место в этой весовой категории состоится 21 ноября.

Юлия Куценко, представляющая городской округ Мытищи, является обладательницей Кубка мира, многократной чемпионка России и серебряным призером чемпионата Европы по кикбоксингу.

Чемпионат России по кикбоксингу проходит с 18 по 23 ноября 2025 года в Каспийске (Республика Дагестан) в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России». В нем принимают участие свыше 700 спортсменов из 60 регионов России. Соревнования проводятся по всем дисциплинам кикбоксинга: сольным композициям, поинтфайтингу, лайт-контакту, фулл-контакту, лоу-кику и К1. Также в рамках чемпионата России запланированы поединки в дисциплинах «поинтфайтинг» и «лайт-контакт» среди ветеранов — спортсменов, завершивших свою спортивную карьеру.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе работает свыше 12 тыс. спортивных объектов — за 10 лет их количество выросло на 60%.

«В следующие 5 лет капитально обновим 50 из них», — добавил губернатор.