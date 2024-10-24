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Спортсменка из Подмосковья взяла «серебро» на соревнованиях по фехтованию

Подмосковная шпажистка Анастасия Солдатова стала серебряным призером всероссийских соревнований среди мужчин и женщин по фехтованию, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница Подмосковья в финальном поединке встретилась с соперницей из Москвы. Исход состязаний сложился не в пользу Анастасии Солдатовой — спортсменка заняла вторую ступень пьедестала почета. На третьем месте расположилась также столичная шпажистка.

Всероссийские соревнования среди мужчин и женщин по фехтованию проходили с 20 по 23 октября 2024 года в московском филиале Центра фехтования Ильгара Мамедова в спорткомплексе «Чкалов Арена».

Участницами стали более 100 сильнейших фехтовальщиц на шпагах, включая одну спортсменку из Киргизии. Турнир имел статус шестого этапа российской серии Гран-при.

Соревнования состоялись в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.