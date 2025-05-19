Спортсменка Лобни одержала победу на международных соревнованиях по дзюдо

В Лобне прошли XIII международные соревнования по дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года «Кубок Анатолия Рахлина». Этот турнир является площадкой для соревнований дзюдоистов из разных стран. Он способствует обмену опытом и повышению уровня мастерства спортсменов, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Победу на состязании в своей возрастной группе одержала Эльвира Гурьева — воспитанница лобненской спортивной школы «Академия спорта». Ее тренер — мастер спорта Елена Норицина с преподавательским стажем более 15 лет.

В Лобне уделяется большое внимание развитию спорта и оздоровлению жителей. Здесь работают 18 бюджетных спортивных секций, участники которых регулярно показывают высокие результаты на турнирах различного уровня. Самые популярные виды спорта в городском округе — футбол, дзюдо, тхэквондо, фехтование, баскетбол, плавание, гимнастика, каратэ и хоккей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.