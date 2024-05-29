Спортсменка Люберец выступит на первенстве мира по тайскому боксу в Тайланде

Спортсменка из городского округа Люберцы Ксения Свидинская выступит на первенстве мира по тайскому боксу в Бангкоке, сообщил глава муниципалитета Владимир Волков.

В Одинцово проходил чемпионат и первенство Московской области по тайскому боксу. Участвовало более 300 спортсменов. Люберцы представляли спортсмены СК «Квадрат».

«Наши спортсмены завоевали две золотых, пять серебряных и три бронзовых медали. Первые места — у Ксении Свидинской и Иларии Никитенко. Ксения представит наш округ на первенстве мира, которое пройдет на родине тайского бокса, в Тайланде, в Бангкоке. Поздравляем спортсменов и тренеров Александра Зудина и Ивана Савельева. Желаем успехов в предстоящих соревнованиях», — отметил Волков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.