Спортсменка Королева взяла золото на соревнованиях и стала мастером спорта

В Подмосковье прошел международный турнир по кекусин-кан «Кубок Наций». В этом крупном турнире, отличавшемся высокой конкуренцией, успешно выступили бойцы из спортивного клуба «Монолит» из Королева. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Главным достижением турнира стала победа Натальи Мусиенко, которая завоевала золотую медаль в категории 16-17 лет до 50 кг и выполнила норматив мастера спорта России.

Также успех сопутствовал Ксении Вахтанговой, которая заняла третье место и тем самым выполнила разряд кандидата в мастера спорта. В общей сложности наши спортсмены завоевали два первых места, шесть вторых и четыре третьих, что является отличным результатом для команды.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как «Выходи во двор», дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.