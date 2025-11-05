Спортсменка Королева стала обладателем Кубка мира по карате киокусинкай

В канун праздника Дня народного единства столица Татарстана стала центром мирового единоборства. Здесь, 3 ноября завершились соревнования Кубка мира по карате киокусинкай IFK среди мужчин и женщин и международные соревнования «Казанский барс» среди юношей, девушек, юниоров и юниорок. В состязаниях приняли участие почти 1000 лучших спортсменов в своих категориях из 18 стран, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В этот раз сборная России была усилена воспитанницами королевской школы олимпийского резерва «Металлист», которые успешно прошли строгие квалификационные этапы отбора и вышли на международную арену. С первых минут соревнований, стало ясно, что для участников легких побед не будет. Каждый спортсмен демонстрировал на татами высокий уровень мастерства.

В результате сложнейших поединков две королевские спортсменки дошли до финала и стали обладателями заветных наград. Русалина Халибекова завоевала золото, Наталья Мусиенко стала серебряным призером.

