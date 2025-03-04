Спортсменка из Сергиева Посада завоевала золото на первенстве ЦФО по самбо

Первенство ЦФО по самбо среди юношей и девушек до 16 лет прошло в Можайске. В соревнованиях приняли участие более 500 сильнейших спортсменов из 17 регионов Центральной России. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Двое сергиевопосадских спортсменов, членов сборной Московской области стали призерами соревнований. Первое место в весовой категории 54 кг завоевала Екатерина Захарова. А Серафим Пушненков в весовой категории 79 кг завоевал бронзу. В командном зачете подмосковная сборная стала лидером с огромным отрывом: разница с ближайшими преследователями — Тульской и Воронежской областями составляет свыше 60 очков.

Теперь воспитанникам тренера Сергиево-Посадской спортивной школы «Центр» Самвела Бадаляна открыт путь для участия в первенстве России по самбо, которое пройдет в Оренбурге с 16 по 21 марта.

Самвел Бадалян — не только талантливые тренер по самбо, но и сам является титулованным спортсменом. Он является серебряным призером Кубка мира по этому виду спорта.

«Самбо воспитывает характер и волю к победе. В этом спорте есть все — и драйв, и адреналин», — считает тренер.

Тренеры по самбо муниципальной спортивной школы «Центр» — Заслуженный тренер РСФСР Александра Семенов, Анастасия Рыбакова, Татьяна Петрова и Самвел Бадалян —преподают своим воспитанникам не только спортивные уроки, но и жизненные. Учат, как вести себя за пределами ковра и зала. Например, никогда не распускать руки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются с зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.