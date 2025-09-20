сегодня в 13:53

Спортсменка из Рузы завоевала золото и серебро на Чемпионате мира по каноэ-марафону

В венгерском городе Дьере на днях завершился чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ-марафон, где блестяще выступила представительница Рузского муниципального округа. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

В соревнованиях приняли участие почти 500 спортсменов из более чем 40 стран мира. Среди них отличилась Анжела Головина, завоевавшая две медали престижного турнира.

Рузская спортсменка продемонстрировала высокий уровень подготовки, завоевав золотую медаль в одиночных соревнованиях и серебряную награду в каноэ-двойках. Успешное выступление нашей землячки стало достойным вкладом в копилку достижений российского спорта.

За свои достижения спортсменка была награждена почетными грамотами и медалями. Успех Анжелы Головиной — это не только личная победа, но и результат развития спорта в Рузском муниципальном округе.

В муниципалитете активно реализуется программа по развитию физической культуры и спорта. Особое внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни среди населения, что способствует появлению новых талантливых спортсменов и их успешным выступлениям на международной арене.

«Поздравляем Анжелу Головину с заслуженными наградами и желаем ей дальнейших спортивных успехов!» — поздравил спортсменку Глава Рузского муниципального округа Александр Горбылев.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.