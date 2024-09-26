Спортсменка из Подмосковья завоевала золото на чемпионате по лыжероллерам

Представительница Подмосковья Виктория Лукашева завоевала золотую медаль на открытом чемпионате Республики Беларусь по лыжероллерам и кроссу среди мужчин и женщин, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

В первый день соревнований, 26 сентября, лыжники бежали спринт классическим стилем на 1,5 км. Подмосковная спортсменка финишировала первой и выиграла «золото» турнира. На втором месте — белорусская спортсменка Анна Королева, на третьей ступени пьедестала почета расположилась россиянка Диана Соболева.

Открытый чемпионат Республики Беларусь по лыжероллерам и кроссу среди мужчин и женщин проходит с 26 по 29 сентября 2024 года в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта «Раубичи», который находится в двадцати км от Минска. В соревнованиях принимает участие 71 спортсмен — 42 мужчины и 29 женщин.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.