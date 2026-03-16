Спортсменка из Подмосковья завоевала серебро чемпионата России

Серебряную медаль чемпионата России по шорт-треку завоевала представительница Московской области Елена Серегина. Турнир прошел с 13 по 15 марта 2026 года в Конькобежном центре «Коломна», сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Елена Серегина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта в Коломне, показала лучший результат в промежуточных забегах на дистанциях 500 и 1000 метров. По итогам классификации многоборья среди женщин она набрала 70 очков и стала серебряным призером турнира.

Золотую и бронзовую медали завоевали спортсменки из Санкт-Петербурга.

Чемпионат России среди мужчин и женщин проходил в соответствии с целями государственной программы «Спорт России». В соревнованиях приняли участие более 80 сильнейших спортсменов из различных регионов страны, а также представители Белоруссии.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.