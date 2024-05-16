Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу Всероссийских соревнований по BMX

Представительница Московской области стала обладательницей бронзовой медали на Всероссийских соревнованиях по BMX , сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Турнир проходил в дисциплине «ритм-трек», которая является новым направлением в BMX. Представительница Московской области Валерия Занозина завоевала бронзовую медаль в возрастной группе 13-14 лет, незначительно уступив соперницам из Москвы и Санкт-Петербурга.

Эта награда стала первой в карьере спортсменки на соревнованиях такого уровня. Первый этап Кубка России и всероссийские соревнования по ритм-треку проходили 11 и 12 мая в Парке имени 850-летия Москвы.

Спортивные мероприятия организованы в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в регионе стараются развивать массовый и детский спорт.

«У нас есть флагманские турниры — Кубки Овечкина, Акинфеева, Карякина — они всегда очень популярны среди детских команд, а такие проекты, как „Выходи во двор“, дают всем желающим возможность сразиться с легендами отечественного хоккея и футбола», — уточнил Воробьев.