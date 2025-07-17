В Коломне обновили экспозицию выставки под открытым небом «Окно в вечность»

На улице Яна Грунта в Коломне открылась обновленная выставка под открытым небом, организованная в рамках проекта «Стрит-АРТ». Экспозиция «Окно в вечность» знакомит коломенцев и гостей города с творчеством народного художника России Михаила Абакумова, сообщает пресс-служба администрации округа.

«На выставке представлены живописные произведения, которые складываются в многомерный рассказ о России. Свою любовь к Родине художник Михаил Абакумов, при жизни снискавший славу живого классика, щедро дарил в чарующих пейзажах Русского Севера, Подмосковья, родной Коломны», — отметили в Коломенской картинной галерее «Дом Озерова».

Искусство Михаила Абакумова — одна из вершин русской пейзажной живописи в ряду традиции, идущей от Саврасова и Левитана. Его художественные образы — подлинный гимн русской природы.

Бесплатная уличная выставка продолжит свою работу до 24 августа.

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