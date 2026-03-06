Спортсменка из Подмосковья завоевала бронзу чемпионата Европы по ски-альпинизму

Подмосковная спортсменка Анастасия Пшеничная стала бронзовым призером чемпионата Европы по ски-альпинизму среди юниоров. Турнир прошел 4–5 марта 2026 года на курорте Шахдаг в Азербайджане, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Анастасия Пшеничная, представляющая СШОР «Истина» из Истры, выступила в дисциплине «эстафета смешанная» вместе с Рустамом Елчяном. Российский дуэт преодолел дистанцию за 48:38,0 и занял третье место. Победу одержали спортсмены из Германии, вторыми финишировали представители Испании.

Пшеничная является многократной победительницей и призером первенств России по спортивному ориентированию на лыжах.

В юниорском чемпионате Европы приняли участие 124 спортсмена из 17 стран, включая Россию, Германию, Испанию, Италию, Швейцарию и Норвегию. Российская команда выступала под национальным триколором. С 6 по 8 марта на курорте Шахдаг проходит этап Кубка мира по ски-альпинизму.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.