Спортсменка из Подмосковья взяла две медали на Российско-Китайских играх

Подмосковная спортсменка Фаиля Аймалетдинова завоевала две серебряные медали на IV Российско-Китайских молодежных зимних играх по шорт-треку, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Представительница региона выступала в составе команды «Россия-2» вместе с соотечественницами Анной Овчинниковой, Викторией Чумбаевой, Марией Трухановой и Анной Телегановой. Спортсменки заняли второе место в эстафете на 300 м среди юниорок. Победителями стали участницы команды «Россия-1», а бронзу завоевала команда из Китая. Также в активе Фаили Аймалетдиновой «серебро» в индивидуальных стартах на 1 000 м. На первом и третьем местах в этих соревнованиях расположились китайские конькобежки.

Таким образом, в копилке команды Московской области пять наград: одно «золото», два «серебра» и две «бронзы». Ранее медали завоевали фигуристы Елизавета Малеина и Матвей Самохин (золотая) и лыжник Арсений Поздеев (две бронзовые).

IV Российско-Китайские молодежные зимние игры проходят с 8 по 14 января 2025 года в Южно-Сахалинске. Более 220 спортсменов соревнуются в девяти олимпийских видах спорта: прыжках на лыжах с трамплина, лыжном двоеборье, сноуборде, фристайле, горнолыжном спорте, керлинге, шорт-треке, фигурном катании и лыжных гонках.

В составе сборной России выступают пять подмосковных атлетов: Фаиля Аймалетдинова (шорт-трек), Арсений Поздеев (лыжные гонки), Лидия Лукичева (сноуборд), Елизавета Малеина и Матвей Самохина (фигурное катание на коньках).

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.