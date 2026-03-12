сегодня в 17:06

Спортсменка из Подмосковья взяла бронзу чемпионата России по фристайлу

Спортсменка из Московской области Станислава Сумеркина заняла третье место на чемпионате России по фристайлу в дисциплине «акробатика». Турнир прошел с 6 по 10 марта 2026 года в Ярославской области, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Бронзовую медаль в соревнованиях среди женщин завоевала Станислава Сумеркина, представляющая областной Центр олимпийских видов спорта. По итогам выступления она набрала 55,14 балла и заняла третье место.

Победительницей турнира стала спортсменка из Красноярского края с результатом 81,27 балла. Серебро выиграла представительница Республики Башкортостан, набравшая 60,68 балла.

Чемпионат России по фристайлу проходил на базе спортивного комплекса «Подолино» в Ярославской области. Соревнования организованы в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что в каждом городе Подмосковья отмечается огромная востребованность спортивных объектов.

«Поэтому мы стараемся активно развивать инфраструктуру. Это и лыжи, и спортивные объекты, бассейны», — сказал Воробьев.