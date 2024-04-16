Спортсменка из Подмосковья стала чемпионкой России в плавании брассом

Спортсменка Московской области Татьяна Белоногофф стала чемпионкой России в плавании на 50 метров брассом, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

В составе сборной команды Московской области в соревнованиях принимают участие 26 спортсменов. Среди пловцов в рамках национального чемпионата разыгрывается 41 комплект наград.

Вторую золотую медаль в копилку сборной Московской области добавила Татьяна Белоногофф, которая стала лучшей в заплыве на 50 метров брассом.

«Я просто очень рада, что выиграла чемпионат России, потому что мне очень давно этого хотелось. Рада, что получилось это сделать. Что с сотней? Надо будет прыгнуть выше головы», — поделилась после чемпионского финиша Татьяна Белоногофф.

Днем ранее чемпионский титул среди женщин на дистанции 400 метров в комплексном плавании завоевала Дарья Рогожинова.

Турнир проходит в олимпийском 50-метровом бассейне. Он является отборочным на игры БРИКС и Всемирные игры дружбы. В первый день были разыграны четыре комплекта наград.

Чемпионат России по плаванию проходит с 14 по 19 апреля 2024 года в г. Казань (Республика Татарстан). В соревнованиях участвуют более 690 сильнейших пловцов из более чем 70 регионов России.

Соревнования проходят в соответствии с целями федерального проекта «Спорт — норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев обозначил задачу по популяризации массового спорта среди жителей региона.

Также Андрей Воробьев сообщал, что в регионе развита вся необходимая инфраструктура для проведения спортивных мероприятий высшего класса.