В столице открыли сезон фонтанов

сегодня в 19:51

В Москве стартовал сезон фонтанов. Их включение называют символическим окончанием работ по приведению города в порядок после зимы, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Перед запуском фонтанов специалисты очищают чаши, проверяют исправность подсветки и инженерных систем. Помимо этого, заранее организуют монтаж и регулировку оборудования, светильников и форсунок.

Последнюю проверку осуществляют после заполнения фонтанов водой.

В прошлом году после капитального ремонта начал работу светодинамический фонтан, расположенный в парке музея-заповедника «Царицыно». Также запустили комплекс плавающих фонтанов на Водоотводном канале в центре столицы.