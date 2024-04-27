Зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что госсекретаря США Энтони Блинкена в скором времени уволят. По словам парламентария, нынешний глава американской дипломатии «только может разрешать вывешивать разноцветные флаги экстремистских движений», сообщает NEWS.ru .

Журавлев заявил, что Блинкен зря надеется на то, что у него либо у США получится внести разлад в отношения между Китаем и Россией. По мнению законодателя, «скорее всего», госсекретаря вскоре уже уволят.

«Блинкен где только не работал — от писателя до международника, спичрайтером (42-го президента США. — ред.) Билла Клинтона, потом безопасником у (44-го президента США Барака. — ред.) Обамы», — заявил Журавлев.

Ранее Алексей Журавлев предложил разместить у посольства Германии в РФ немецкий танк Leopard 2, который российские войска захватили в зоне спецоперации.