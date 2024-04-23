В России предложили выставить захваченный Leopard 2 у посольства Германии

Первый зампред думского комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что подбитый немецкий танк Leopard 2 хорошо бы смотрелся около здания дипмиссии ФРГ в России. Кроме этого, законодатель предложил выставить трофейную машину и в подмосковном парке «Патриот», чтобы на нее могли посмотреть все желающие, сообщает NEWS.ru .

Журавлев добавил, что уничтожение ждет всю иностранную военную технику, с которой армия Украины воюет против российских войск на СВО. По словам депутата, аналогичная участь ожидает и зарубежных наемников в рядах ВСУ.

«Я бы выставил трофейный Leopard 2 у немецкого посольства, чтобы люди, которые идут туда на работу, видели, как отплатила нам Германия за свое объединение, поставляя технику, из которой убивают россиян», — сказал Журавлев.

Парламентарий также назвал «неплохим вариантом» установку подбитого «Леопарда» в парке «Патриот».

Особенно хорошо будет, по словам Журавлева, если захваченный немецкий танк встанет в ряд с другими военными трофеями, полученными армией России в боях.

При таких перспективах можно будет «составить неплохую коллекцию» из трофейной воентехники, уверен народный избранник.