В Петербурге прокатиться на теплоходе можно за 350 руб

Жители и гости Санкт-Петербурга с 1 мая могут прокатиться по Неве и другим городским рекам на теплоходе. Цены на прогулки варьируются в диапазоне от 350 до 2750 рублей, сообщает Общественное Телевидение России .

В рамках прогулок на теплоходах туристов приглашают полюбоваться историческим центром Петербурга, посмотреть на разведенные мосты или поучаствовать в ночной дискотеке на борту судна. Обычно подобные экскурсии по воде проходят ежедневно примерно с полудня. Длительность прогулок — от одного до пяти часов.

Чаще всего всех желающих забирают на теплоходы с причалов на набережных рек Мойки, Фонтанки и Кронверкского моста. Стоимость поездки зависит от программы экскурсии и расписания.